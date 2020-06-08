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Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой

10:14
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Временно

Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки. При этом девушка и сама не уверена, что такой цвет волос ей идет.

"Только не говорите что мне не идёт )) Я конечно вряд ли решусь когда-нибудь быть блондинкой больше чем на пару часов)))", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. редакции).

Кроме того, Самойлова рассказала, что поправилась на шесть килограммов. Девушка уверена, что они ей идут. Поклонники с ней согласились.

— Тебе хоть 30+ кг - ты все равно будешь. 

А вот цвет волос подписчикам пришелся не по вкусу.

— Лучше брюнеткой.

— Волосы темные лучше, но так тоже прикольно, все-таки хорошо что это парик, иногда хочется меняться ))

— Брюнеткой вам намного лучше. Есть какая-то эффектность, а блондинкой, ну как то как все.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган решили развестись. Первое слушание назначено на 15 июня. Однако не так давно Самойлову вновь заметили с обручальным кольцом на пальце.

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