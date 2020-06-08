Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой

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Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки. При этом девушка и сама не уверена, что такой цвет волос ей идет.
"Только не говорите что мне не идёт )) Я конечно вряд ли решусь когда-нибудь быть блондинкой больше чем на пару часов)))", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. редакции).
Кроме того, Самойлова рассказала, что поправилась на шесть килограммов. Девушка уверена, что они ей идут. Поклонники с ней согласились.
— Тебе хоть 30+ кг - ты все равно будешь.
А вот цвет волос подписчикам пришелся не по вкусу.
— Лучше брюнеткой.
— Волосы темные лучше, но так тоже прикольно, все-таки хорошо что это парик, иногда хочется меняться ))
— Брюнеткой вам намного лучше. Есть какая-то эффектность, а блондинкой, ну как то как все.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган решили развестись. Первое слушание назначено на 15 июня. Однако не так давно Самойлову вновь заметили с обручальным кольцом на пальце.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"