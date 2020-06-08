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Более 1600 человек выздоровели от коронавируса в Москве за сутки

10:12
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Всего вылечившихся в столице – более 100 тысяч

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, увеличилось в Москве за сутки на 1633 человека. Перед выпиской все прошли специальные исследования, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова назвала сроки ослабления режима изоляции

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104347 человек" – сообщила Ракова журналистам.

Заммэра подчеркнула: отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые проводят пациенту. Некоторым придется какое-то время побыть под медицинским наблюдением, им дают соответствующие рекомендации.

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