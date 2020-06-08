Мошеннические сайты с ответами к ЕГЭ заполонили интернет

У школьников выманивают деньги

Роскачество предостерегло школьников и их родителей от использования мошеннических сайтов, где предлагают за деньги узнать ответы к ЕГЭ.

Сотрудники Рособрнадзора проводят регулярный мониторинг сайтов с заданиями по подготовке к ЕГЭ. Еще ни разу сотрудники ведомства не обнаруживали подлинные утечки. Это значит, что в интернете невозможно найти ответы на задания по ЕГЭ.

Зато перед экзаменами возникает много сайтов, каналов и пабликов, которые выманивают у школьников деньги в обмен на "правильные" ответы. Получив денежный перевод, мошенники добавляют доверчивых клиентов в черный список, а вскоре удаляют свой аккаунт.

"Роскачество категорически не рекомендует гуглить "настоящие" ответы к ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл - готовьтесь к экзаменам качественно и честно", - приводит РИА Новости выдержку из сообщения организации.

Для подготовки к ЕГЭ эксперты советуют воспользоваться сервисами видеозвонков для занятий с репетиторами или специальными ресурсами, где выложены упражнения по всем экзаменационным предметам. В частности, пробный онлайн-экзамен можно пройти на сайте Федерального института педагогических измерений.

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