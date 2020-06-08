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В России за сутки подтверждено еще 8985 случаев коронавируса

10:38
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Скончались 112 человек

За последние сутки в России выявлено еще 8985 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 476658 человек.

Более 1600 человек выздоровели от коронавируса в Москве за сутки
Более 13 миллионов тестов на коронавирус проведено в России

Больше всего новых заражений в Москве и Подмосковье - 2001 и 751 соответственно.

Также за сутки скончалось 112 зараженных COVID-19. Общее число умерших увеличилось до 5971.

Выздоровели за сутки 3957 человек. Всего вылечились уже 230688 пациентов.

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