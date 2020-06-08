Топ-менеджерам российских госкомпаний сократят зарплаты

Потолок годового дохода предложено привязать к заработку премьер-министра

Возможность ограничения уровня зарплат топ-менджеров государственных компаний обсуждается в правительстве. Потолок совокупного годового дохода предложено привязать к заработку премьер-министра.

Как сообщает "Коммерсант", предложение обсуждается в аппарате первого вице-премьера Белоусова. Однако там изданию информацию не подтвердили. По данным другого источника газеты, инициативу обсуждают в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Предлагается установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджера на уровне трех минимальных заработков премьер-министра. То есть, не более 30 миллионов рублей в год на одного руководителя. Возможны исключения – но по личному распоряжению президента.

Если предложение примут, то зарплата будет привязана к определенным показателям эффективности (KPI). В случае с коммерческими компаниями, где Россия не является единственным акционером, такими показателями станут динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости фирмы.

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