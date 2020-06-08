В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за паводков

Дожди залили магистрали Красноярска

В трех районах Красноярского края введен режим ЧС из-за паводков. После сильных дождей реки вышли из берегов, затопив дома и дороги, сообщает "ТВ Центр".

Повреждено несколько автомобильных мостов, как минимум три населенных пункта оказались отрезаны от большой земли. В одном из поселков пришлось эвакуировать почти 80 человек. Еще одну спасательную операцию развернули, чтобы вывезти туристов с территории, заблокированной водой - среди них были двое детей.

Сложная ситуация и в самом Красноярске. Там дожди залили городские магистрали, пробираться приходится буквально вплавь. И стихия пока не спешит отступать, по прогнозам новый резкий подъем воды в реках ожидают уже сегодня.

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