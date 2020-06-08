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Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов

11:10
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Ставка по ним составит от 3%

Предприниматели Москвы получили более 3 миллиардов рублей льготных кредитов. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше 3 миллиардов", - сообщила она, добавив, что в ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда рублей.

На данный момент предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Оставшиеся заявки сейчас находятся на рассмотрении. Получить поддержку можно независимо от сферы деятельности и цели займа. Ставка по новым кредитам для заемщиков составит всего 3-7% годовых.

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