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"Голова разрушалась": солист "Иванушек" рассказал о перенесенной операции

11:17
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Он провел в больнице несколько недель

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев сообщил, что в 2001 году он ударился затылком об асфальт и перенес серьезную операцию. 
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Инцидент произошел в день рождения Андреева. Музыкант поссорился с одним из гостей вечеринки. Его охранник толкнул звезду, отчего тот упал и ударился головой. Пострадавшего отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и зашили рану без анестезии. 

Кирилл Андреев провел в больнице несколько недель, но его состояние ухудшалось. "Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", - рассказал он в программе "Секрет на миллион". 

Чтобы спасти пациента, врачи сделали ему трепанацию черепа. Внутренняя гематома рассосалась, и Андрееву стало лучше. 

Но травма еще долго напоминала о себе. Полтора года музыкант выступал в очках, поскольку его ослеплял свет софитов. Однажды у него случился приступ эпилепсии. Солист "Иванушек" до сих пор просит убрать мерцающий свет, опасаясь нового приступа.

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