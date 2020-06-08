"Голова разрушалась": солист "Иванушек" рассказал о перенесенной операции

Он провел в больнице несколько недель

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев сообщил, что в 2001 году он ударился затылком об асфальт и перенес серьезную операцию.

Инцидент произошел в день рождения Андреева. Музыкант поссорился с одним из гостей вечеринки. Его охранник толкнул звезду, отчего тот упал и ударился головой. Пострадавшего отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и зашили рану без анестезии.

Кирилл Андреев провел в больнице несколько недель, но его состояние ухудшалось. "Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", - рассказал он в программе "Секрет на миллион".

Чтобы спасти пациента, врачи сделали ему трепанацию черепа. Внутренняя гематома рассосалась, и Андрееву стало лучше.

Но травма еще долго напоминала о себе. Полтора года музыкант выступал в очках, поскольку его ослеплял свет софитов. Однажды у него случился приступ эпилепсии. Солист "Иванушек" до сих пор просит убрать мерцающий свет, опасаясь нового приступа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"