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Мишустин поручил рассмотреть варианты возобновления полетов за рубеж

11:06
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Поручено также доработать план восстановления экономики

Варианты возобновления международного авиасообщения, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, должны быть подготовлены к 8 июня. Поручение Росавиация и Роспотребнадзору дал премьер-министр Михаил Мишустин. Ведомства также должны были подготовить несколько сценариев развития отрасли.
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"Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в поручении.

Дано поручение и Минэкономразвития. Министерству предстоит до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики. Главная цель – обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики и долгосрочные структурные изменения, приводит содержание документов ТАСС.

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