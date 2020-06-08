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Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России

11:41
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Поддержка безработных будет продолжена

Правительство продолжит поддерживать оставшихся без работы россиян. В целом ситуация на рынке труда, осложнившаяся из-за ситуации с коронавирусом, стабилизируется. На поддержку пострадавших отраслей экономики и граждан направлены значительные суммы. Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей в резервный фонд правительства для мер реагирования на ситуацию с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин поручил рассмотреть варианты возобновления полетов за рубеж

"Правительство сегодня ведет работу по приоритезации расходов федерального бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства - около 600 миллиардов рублей. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", - заявил премьер на совещании кабмина.

Глава правительства также потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма в стране. Мишустин подчеркнул, что проблемы спроса на внутренний туризм в России нет. Есть проблема нехватки качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам, передает ТАСС.

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