Появилась информация о госпитализации Армена Джигарханяна

Его состояние оценивается как тяжелое
СМИ сообщили, что у 84-летнего актера Армена Джигарханяна случился инсульт. Его доставили в больницу.
Как пишет Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, народного артиста СССР положили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
Представители артиста пока не комментировали эту информацию.
В последние годы Джигарханян почти не появляется на публике. По данным СМИ, из-за плохого самочувствия он редко бывает в своем театре.
С недавних пор Джигарханян живет со своей бывшей женой Татьяной Власовой, которая приехала к нему из США. За артистом также ухаживает сиделка, пишет sobesednik.ru.
Джигарханян снялся в таких картинах, как "Собака на сене", "Гикор", "Место встречи изменить нельзя", "Невеста с Севера" и так далее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"