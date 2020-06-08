Появилась информация о госпитализации Армена Джигарханяна

Его состояние оценивается как тяжелое

СМИ сообщили, что у 84-летнего актера Армена Джигарханяна случился инсульт. Его доставили в больницу.

Как пишет Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, народного артиста СССР положили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Представители артиста пока не комментировали эту информацию.

В последние годы Джигарханян почти не появляется на публике. По данным СМИ, из-за плохого самочувствия он редко бывает в своем театре.

С недавних пор Джигарханян живет со своей бывшей женой Татьяной Власовой, которая приехала к нему из США. За артистом также ухаживает сиделка, пишет sobesednik.ru.

Джигарханян снялся в таких картинах, как "Собака на сене", "Гикор", "Место встречи изменить нельзя", "Невеста с Севера" и так далее.

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