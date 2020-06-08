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Генпрокуратура: число фейков о коронавирусе в интернете выросло в 10 раз

12:17
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Заблокировано около 200 онлайн-ресурсов

Количество недостоверной информации в интернете в период пандемии коронавируса выросло более чем в 10 раз. Генеральная прокуратура России за это время направила в Роскомнадзор около 200 требований об ограничении доступа к ресурсам, публикующим фейковые данные, заявили в надзорном ведомстве.
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"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - приводит сообщение пресс-службы генпрокуратуры ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что за весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования о блокировке, из них лишь 12 - в отношении фейков. А по состоянию на 4 июня 2020 года таких требований набралось уже 180. При этом 120 из них - для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции.

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