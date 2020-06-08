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Дочь Урганта объяснилась после скандала с темнокожим бойфрендом

12:46
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Парень принес на митинг провокационный плакат

Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены телеведущего Ивана Урганта, оказалась в центре скандала. Эрику увидели на антирасистской акции в Нью-Йорке. Ее темнокожий молодой человек Муса держал в руках плакат, посыл которого сводился к тому, что "система" обращается с афроамериканцами хуже, чем они с "вашими дочками".   
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Журналисты и интернет-пользователи посчитали, что плакат Мусы оскорбляет не только Эрику, но и Ивана Урганта, а также ее биологического отца. Муса заверил, что он уважает Эрику и ее семью, а смысл текста на его плакате извратили. 

Дочь Урганта тоже высказалась на эту тему. "Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате не были направлены ни на меня, ни на моего отца", - написала она в Instagram. По ее словам, темнокожие мужчины "подвергаются чрезмерной сексуализации", их воспринимают через призму стереотипов. 

"Что касается слова "дочерей", он написал это потому, что раньше родители некоторых его друзей не хотели, чтобы их дочери/сыновья с ним общались, потому что он не белый", - объяснила Эрика. 

Эрика учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство. Мусу и Эрику объединяет любовь к моде и фотографии. Молодой человек иногда называет дочь Урганта своей супругой. 

Напомним, от первого брака у Натальи Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию. Иван считает Эрику своей дочерью, часто навещает ее в США и балует не меньше, чем родных девочек.

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