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Собянин отменил с 9 июня график прогулок и пропускной режим в Москве

14:20
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Город возвращается к нормальной жизни

В Москве с 9 июня отменяется режим самоизоляции и пропусков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пандемия коронавируса пошла на спад.

"Москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки", - написал мэр на своем сайте.

Уже со вторника жители Москвы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями смогут свободно выходить на улицу, посещать общественные места и пользоваться городским транспортом – социальные и льготные карты заработают без ограничений. Кроме того, отменятся график прогулок.

Мэр напомнил, что с 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка, а с 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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