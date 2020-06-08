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Собянин рассказал об этапах снятия ограничений в столице

14:28
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Три этапа Москва пройдет до конца июня

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил график снятия ограничений, введенных в столице на время эпидемии коронавируса. К работе смогут поэтапно вернуться большинство городских организаций спорта, культуры, общепита и сферы услуг, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города.  
Собянин отменил с 9 июня график прогулок и пропускной режим в Москве

Столица будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа. На первом, с 9 июня, могут возобновить работу  парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К обычному режиму возвращаются общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и общественные институты. Театры могут проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение кладбищ.

На втором этапе снятия ограничений, который начнется с 16 июня, откроются стоматологические клиники. Возобновят работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.

Ограничения с заведений общепита будут сняты в два этапа. С 16 июня откроются летние веранды в ресторанах и кафе. А спустя неделю они смогут принимать посетителей и в основных помещениях.

На третьем этапе, с 23 июня, возобновят работу фитнес-центры, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Москвичи и гости столицы вновь смогут прокатиться по Москве-реке на речном трамвайчике. Снимаются ограничения на работу детских садов.

И главное, по словам Собянина, чего так ждали москвичи – не будет ограничений на посещение объектов общественной инфраструктуры. Дети смогут качаться на качелях, любители спорта – заниматься на тренажерах, пенсионеры – отдыхать на лавочках в парках.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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