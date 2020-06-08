Собянин назвал сроки возобновления работы ресторанов Москвы

Летние веранды откроются уже 16 июня

Москва выходит из режима ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. С 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков, а также график прогулок, сообщил Сергей Собянин.

Жители города смогут свободно выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом. Постепенно заработает и большинство предприятий сферы обслуживания.

Сергей Собянин рассказал, что уже с 16 июня в Москве заработают летние веранды. Через неделю откроются стационарные заведения общепита.

Также с 16 июня откроются библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, музеи, выставочные залы и зоопарки.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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