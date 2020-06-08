Джигарханян срочно госпитализирован в московскую клинику

Представитель артиста заверяет, что "все не так страшно"

В Москве госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян. Актера и режисеера увезли в больницу в воскресенье вечером. Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, медики посчитали, что емунеобходим комплекс профилактических процедур.

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Представитель актера заверил, что у Армена Борисовича нет ни инсульта, ни инфаркта, ни тем более коронавируса. Врачи назначили процедуры, которые пациент может получить лишь находясь в стационаре. В первую очередь медики проверили у Джигарханяна легкие – там все в норме.

Джигарханян попадает в больницу в шестой раз за последние 2 года. В конце апреля 2018-го артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Однако восстановился и вернулся к репетициям в своем театре. Представитель народного артиста надеется, что на сей раз Джигарханян вернется домой уже в течение этой недели, передает ТАСС.

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