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Джигарханян срочно госпитализирован в московскую клинику

12:39
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Представитель артиста заверяет, что "все не так страшно"

В Москве госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян. Актера и режисеера увезли в больницу в воскресенье вечером. Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, медики посчитали, что емунеобходим комплекс профилактических процедур.
Появилась информация о госпитализации Армена Джигарханяна

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Представитель актера заверил, что у Армена Борисовича нет ни инсульта, ни инфаркта, ни тем более коронавируса. Врачи назначили процедуры, которые пациент может получить лишь находясь в стационаре. В первую очередь медики проверили у Джигарханяна легкие – там все в норме.

Джигарханян попадает в больницу в шестой раз за последние 2 года. В конце апреля 2018-го артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Однако восстановился и вернулся к репетициям в своем театре. Представитель народного артиста надеется, что на сей раз Джигарханян вернется домой уже в течение этой недели, передает ТАСС.

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