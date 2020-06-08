Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Традиция взаимовыручки имеет в нашей стране многовековую историю.

Владимир Путин поздравил с Днём социального работника всех, кто трудится в этой отрасли. Глава государства подчеркнул, что трудно переоценить гражданский героизм людей, которые в период эпидемии нашли в себе мужество продолжать заботиться о других.

Президент отметил - традиция взаимовыручки, волонтёрства и социальной поддержки имеет в нашей стране многовековую историю. И её роль на государственном уровне должна быть усилен в новой редакции основного закона.

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