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Мишустин оценил прирост заболеваемости COVID-19 в России

14:52
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Связанные с эпидемией риски ещё сохраняются

Прирост заболеваемости корона вирусом в России шестой день не превышает двух процентов. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

Однако, напомнил глава правительства, связанные с эпидемией риски ещё сохраняются, и нужно быть готовым к любому развитию ситуации. В частности, главы регионов должны взять под контроль сдачу ЕГЭ, чтобы не допустить заболеваний.

А с 20 июня можно будет подать заявление о поступлении в вузы, в том числе и дистанционно. Кроме того, в ограниченном режиме разрешаются поездки за границу.

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