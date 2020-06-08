Мишустин оценил прирост заболеваемости COVID-19 в России

Связанные с эпидемией риски ещё сохраняются

Прирост заболеваемости корона вирусом в России шестой день не превышает двух процентов. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

Однако, напомнил глава правительства, связанные с эпидемией риски ещё сохраняются, и нужно быть готовым к любому развитию ситуации. В частности, главы регионов должны взять под контроль сдачу ЕГЭ, чтобы не допустить заболеваний.

А с 20 июня можно будет подать заявление о поступлении в вузы, в том числе и дистанционно. Кроме того, в ограниченном режиме разрешаются поездки за границу.

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