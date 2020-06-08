"Единая Россия" проводит бесплатные юридические консультации для малого бизнеса

Они организованы на базе общественной приёмной депутата Госдумы Антона Жаркова

Партия "Единая Россия" проводит бесплатные юридические консультации для представителей малого бизнеса в формате онлайн.

Они организованы на базе общественной приёмной депутата Госдумы Антона Жаркова. Специалисты устраивают виртуальные встречи с предпринимателями, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом и помогают решить возникшие проблемы. В частности, дают консультации по оформлению кредитных каникул в банке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"