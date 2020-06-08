В Москве сняли реанимационную работу врачей в "красной зоне"

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Попасть сюда можно было только в защитном костюме, респираторе и очках. Это та самая красная зона, куда привозили пациентов с коронавирусной инфекцией, а медики уходили на многочасовые дежурства. Теперь здесь снова безопасно: после тщательной дезинфекции в стационаре готовы принять плановых пациентов.

Столичная больница имени Мухина одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусом. С начала марта в двух корпусах прошли лечение более 3,5 тысяч человек. А теперь идет обратный процесс- к работе по своему профилю возвращаются отделения и врачи.

Сохранились списки пациентов на плановую госпитализацию, которую остановили из-за карантина. Уже в первые дни после открытия ожидается поток больных - по прогнозам, стационар заполнится наполовину. Но до начала лечения обязательным теперь станет анализ на коронаувирус. Плановые пациенты пройдут его амбулаторно, а экстренные - в специальном отделении.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но пандемия еще не закончилась. Поэтому временно будут действовать новые правила: дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха, а в палатах увеличат расстояние между койками.

В коридорах уже изменилась навигация - на дверях кабинетов появились таблички из прежней жизни - Лор, хирург, ЭКГ. А вот шлюзы убирать не будут - оставят, но в новом качестве.

Инфекционное разоружение, по поручению мэра Москвы, идет в пяти московских стационарах. Кроме больницы имени Мухина, к плановому лечению возвращаются госпиталь на Шаболовке и больницы имени Плетнева, имени Демихова и номер 31.

Во всех пяти стационарах освободится более трех тысяч коек для плановых больных. И почти над каждой - точка кислородной поддержки. И врачи, которые видели, как стремительно могут развиваться осложнения и теперь по-другому оценивают время. А еще очень хорошо разбираются в пневмониях.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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