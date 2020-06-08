ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершается книжный фестиваль "Красная площадь"

15:14
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Это первое массовое событие в столице за долгое время

В Москве завершается книжный фестиваль "Красная площадь". Он проходил в центре столицы с субботы. В связи с эпидемиологической ситуацией он стал менее масштабным, чем в прошлые годы, тем не менее, более 200 издательств смоли представить свои лучшие книги.

Настоящее жаркое лето в Москве книголюбы встречают, конечно же, здесь – на Красной площади. Тем более, это первое массовое событие в столице за долгое время. Конечно, обязательно нужны маски и перчатки, на входе у каждого измеряют температуру, а чтобы попасть на фестиваль, нужно получить бесплатный билет на сайте на определённый сеанс: одновременно здесь могут находиться не более 1200 человек. А коронавирус тем временем уже находит отражение в литературе: новая пьеса Евгения Водолазкина "Сестра четырёх" - о писателе, депутате, разносчике пиццы и медсестре, оказавшихся в больнице во время пандемии. Буквально через несколько минут отрывки в диалоге с писателем прочтёт актриса Алиса Хазанова. А чуть позже можно будет прослушать лекцию об эпидемиях в истории и культуре. Ну а в целом в программе более 250 событий, 7 площадок. За два часа – а именно столько длится сеанс для посетителей – можно многое успеть, ведь для большинства – это первый выход в свет за долгое время.

Книги – для всех: детская и художественная литература, история отечества, нон-фикшн. Более 200 издательств, множество книжных новинок. Свои книги презентуют и сами авторы. Так, фантаст Вадим Панов совсем скоро расскажет о новом романе "Прошлое должно умереть", а чуть ранее союз писателей России представил антологию русской поэзии и прозы за 2019 год.

Не только чтение: как детская литература повлияла на мультипликацию, можно проследить за просмотром любимых мультфильмов, стихи современных русских поэтов – услышать в исполнении известных артистов, а рассказ Шолохова "Родинка" - увидеть в спектакле. Вечером Людмила Улицкая прочтёт свои рассказы под аккомпанемент фортепиано, а МХАТ представит музыкально-литературную композицию, посвящённую Бродскому. Ну а завершение - любовная лирика поэтов Серебряного века, а для самых припозднившихся гостей - концерт-медитация. Ну а те, кто не смог прийти на Красную площадь, увидят все в онлайн-трансляции.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Книжный фестиваль на Красной площади
Книжный фестиваль на Красной площади
Книжный фестиваль на Красной площади
Книжный фестиваль на Красной площади
Книжный фестиваль на Красной площади
Книжный фестиваль на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.