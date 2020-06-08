Это первое массовое событие в столице за долгое время

В Москве завершается книжный фестиваль "Красная площадь". Он проходил в центре столицы с субботы. В связи с эпидемиологической ситуацией он стал менее масштабным, чем в прошлые годы, тем не менее, более 200 издательств смоли представить свои лучшие книги.

Настоящее жаркое лето в Москве книголюбы встречают, конечно же, здесь – на Красной площади. Тем более, это первое массовое событие в столице за долгое время. Конечно, обязательно нужны маски и перчатки, на входе у каждого измеряют температуру, а чтобы попасть на фестиваль, нужно получить бесплатный билет на сайте на определённый сеанс: одновременно здесь могут находиться не более 1200 человек. А коронавирус тем временем уже находит отражение в литературе: новая пьеса Евгения Водолазкина "Сестра четырёх" - о писателе, депутате, разносчике пиццы и медсестре, оказавшихся в больнице во время пандемии. Буквально через несколько минут отрывки в диалоге с писателем прочтёт актриса Алиса Хазанова. А чуть позже можно будет прослушать лекцию об эпидемиях в истории и культуре. Ну а в целом в программе более 250 событий, 7 площадок. За два часа – а именно столько длится сеанс для посетителей – можно многое успеть, ведь для большинства – это первый выход в свет за долгое время.

Книги – для всех: детская и художественная литература, история отечества, нон-фикшн. Более 200 издательств, множество книжных новинок. Свои книги презентуют и сами авторы. Так, фантаст Вадим Панов совсем скоро расскажет о новом романе "Прошлое должно умереть", а чуть ранее союз писателей России представил антологию русской поэзии и прозы за 2019 год.

Не только чтение: как детская литература повлияла на мультипликацию, можно проследить за просмотром любимых мультфильмов, стихи современных русских поэтов – услышать в исполнении известных артистов, а рассказ Шолохова "Родинка" - увидеть в спектакле. Вечером Людмила Улицкая прочтёт свои рассказы под аккомпанемент фортепиано, а МХАТ представит музыкально-литературную композицию, посвящённую Бродскому. Ну а завершение - любовная лирика поэтов Серебряного века, а для самых припозднившихся гостей - концерт-медитация. Ну а те, кто не смог прийти на Красную площадь, увидят все в онлайн-трансляции.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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