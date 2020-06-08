В московском зоопарке родился птенец черных аистов

За происходящим наблюдают через видеокамеры

В семье редких чёрных аистов в Московском зоопарке родился птенец. Он здоров и вполне активен, правда гнездо пока покинуть не решается. Родители не отходят от малыша ни на шаг, оберегая его от солнца и сквозняков, а ещё от любого общения, передает "ТВ Центр".

Чёрные аисты по натуре скрытны и к людям недоверчивы, но зоологам всё же удалось создать комфортные условия для размножения этих необычных птиц - гнездо обвили ветками дикого винограда и лишний раз в жизнь счастливого семейства не вмешиваются.

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