ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском зоопарке родился птенец черных аистов

15:18
  • понедельник
  • 08 июня 2020

За происходящим наблюдают через видеокамеры

В семье редких чёрных аистов в Московском зоопарке родился птенец.  Он здоров и вполне активен, правда гнездо пока покинуть не решается. Родители не отходят от малыша ни на шаг, оберегая его от солнца и сквозняков, а ещё от любого общения, передает "ТВ Центр".

Чёрные аисты по натуре скрытны и к людям недоверчивы, но зоологам всё же удалось создать комфортные условия для размножения этих необычных птиц - гнездо обвили ветками дикого винограда и лишний раз в жизнь счастливого семейства не вмешиваются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Черный аист
Черный аист
Черный аист
Черный аист
Аистенок в гнезде
Аистенок в гнезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.