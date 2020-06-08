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Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в российских регионах

18:27
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Температура воздуха будет держаться выше нормы до середины месяца

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Во вторник ждут сильный ветер, ливень и град. А накануне мощный циклон накрыл несколько регионов Сибири.

Жители Алтайского края с удивлением снимали на свои телефоны неожиданную для июня картину. Крупный град засыпал землю довольно плотным слоем.

То же самое наблюдали и жители Кемеровской области. В районе Новокузнецка сильные осадки выпали в виде ледяного дождя и града. Синоптики отметили, что на образование града влияет разница температур в верхнем и нижнем слоях облаков. И это явление, как правило, сопровождается грозами.

Гидрометцентр предупредил, что уже в ближайшие дни ожидается волна аномального тепла в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России. И температура воздуха будет держаться выше нормы до середины месяца.

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