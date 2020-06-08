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Фитнес-клубы и бассейны Москвы откроются с 23 июня

14:30
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Город возвращается к нормальной жизни

Фитнес-клубы в Москве возобновят работу с 23 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин. С этой же даты начнут работать бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

С 23 июня будут сняты ограничения на работу детских садов и учреждений социальной защиты населения. Также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные агентства и каршеринг. Городские кладбища откроются для посещения.

С 16 июня начнут работать библиотеки, рекламные агентства, музеи,  выставочные залы и зоопарки. Кроме того, откроются летние веранды, а уже через неделю – стационарные заведения общепита.

"Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все же существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - подчеркнул Сергей Собянин.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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