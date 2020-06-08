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Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии

14:33
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Власти выбрали сбалансированный сценарий борьбы с COVID-19

Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин По его словам, благодаря этому удалось сделать развитие пандемии управляемым.

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"Было три варианта. Первый – с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй – вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий – средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу", - сказал Собянин.

По его словам, функционирование системообразующих организаций было сохранено, удалось сохранить работу и для большинства москвичей. В то же время, благодаря принятым мерам, удалось не допустить взрывного характера пандемии, обеспечить оказание медпомощи и массовое тестирование.

"Задача была – защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из группы риска".- подчеркнул мэр.

Он отметил, что большинство москвичей ответственно выполняли рекомендации и ограничительные меры. Благодаря этому удалось избежать катастрофы и начать побеждать коронавирус.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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