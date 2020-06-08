Прилучный заплатил 400 тысяч рублей за лечение Муцениеце

COVID-19 у нее не нашли
Павел Прилучный оплатил Агате Муцениеце курс процедур от бронхита, который она проходит в подмосковном госпитале "Лапино".
По данным peopletalk.ru, лечение Муцениеце обошлось в 400 тысяч рублей. Прилучный выложил всю сумму, несмотря на скандальный развод и обвинения в рукоприкладстве.
Сообщается также, что у Муцениеце не выявили коронавирусную инфекцию.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии.
Несмотря на разразившийся скандал, бывшие возлюбленные решили сохранить нормальные отношения. Их дети - 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей - живут то у отца, то у матери.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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