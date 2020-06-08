Прилучный заплатил 400 тысяч рублей за лечение Муцениеце

COVID-19 у нее не нашли

Павел Прилучный оплатил Агате Муцениеце курс процедур от бронхита, который она проходит в подмосковном госпитале "Лапино".

По данным peopletalk.ru, лечение Муцениеце обошлось в 400 тысяч рублей. Прилучный выложил всю сумму, несмотря на скандальный развод и обвинения в рукоприкладстве.

Сообщается также, что у Муцениеце не выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии.

Несмотря на разразившийся скандал, бывшие возлюбленные решили сохранить нормальные отношения. Их дети - 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей - живут то у отца, то у матери.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"