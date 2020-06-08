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Собянин: борьба с коронавирусом еще не закончена

14:36
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Москвичи должны соблюдать режим самосохранения

Борьба с коронавирусом еще не закончена. Об этом в эфире канала "ТВ Центр" заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует.

Собянин отменил с 9 июня график прогулок и пропускной режим в Москве
Собянин назвал сроки возобновления работы ресторанов Москвы

"Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", - подчеркнул Собянин.

Он поздравил москвичей с общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что уже с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и режим пропусков, а также график прогулки. Постепенно возобновится работа салонов красоты, ресторанов и фитнес-клубов.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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