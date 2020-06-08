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Россиянам разрешили выезжать за рубеж для работы или лечения

13:57
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Разрешены также поездки для учебы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал правительственное распоряжение, которое дает возможность россиянам выезжать из страны. Пока что для этого должны быть веские причины-  такие, как уход за больным родственником, работа, учеба или лечение.
Мишустин поручил рассмотреть варианты возобновления полетов за рубеж

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - сказал Мишустин, открывая заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, разрешен въезд в Россию иностранцам – также на лечение или для ухода за больным родственником.

Решение о временном ограничении выезда россиян за рубеж, а также въезда в страну иностранных граждан, было принято в марте этого года. Это одна из мер по борьбе с распространение коронавирусной инфекции. Теперь же в режим ограничений решено внести изменения.

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