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Полная версия обращения Собянина об отмене ограничений в Москве. Видео

14:46
  • понедельник
  • 08 июня 2020

С 9 июня отменяется режим самоизоляции и пропусков

Спустя почти два с половиной месяца в Москве завершается режим самоизоляции. Об этом в эфире канала "ТВ Центр" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Полный текст обращения Сергея Собянина об отмене самоизоляции в Москве
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Уже с 9 июня в городе отменяются цифровые пропуска и теперь выходить на улицу можно свободно, в том числе людям старше 65 лет. Глава города уточнил, что завтра вновь заработают социальные карты пенсионеров и студентов, они смогут пользоваться правом бесплатного проезда. 

Также с 9 июня свои двери откроют салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются все ограничения работы каршеринга. Театры, концертные залы и цирки могут вновь проводить репетиции. Также можно снова посещать кладбища.

С 16 июня свободно смогут вести приём стоматологические клиники. Вновь откроются библиотеки, риэлтерские конторы и службы проката, а также музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам.

Что касается ресторанов и кафе, то с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю стационарные заведения общепита. 

С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультно-оздоровительные комплексы. Также возобновится пассажирская навигация на Москве-реке. Начнут работать детские сады и станут доступны детские площадки во дворах. 

Оставшиеся ограничения будут сниматься исходя из эпидемиологической ситуации. 
 

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