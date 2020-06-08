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Парикмахерские откроются в Москве с 9 июня

14:25
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Режим самоизоляции отменяется

В Москве уже с 9 июня откроются парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Я утвердил график, согласно которому поэтапно к работе смогут вернуться большинство городских организаций культуры, спорта, общепита и сферы услуг, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города", - рассказал Собянин.

Уже завтра отменяется самоизоляция и режим пропусков. Смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники. Снимаются все ограничения на работу каршеринга.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

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