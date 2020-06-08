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Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом

14:37
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Страна не отступила от нравственных норм

Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря тому, что не отступила от нравственных норм. Это приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию, подчеркнул Владимир Путин. Президент провел видеоконференцию с сотрудниками госучреждений и НКО, поздравив их с Днем социального работника.
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"Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия", - сказал Путин. Президент отметил что эти ценности в народе сформированы историей России – и их разделяет абсолютное большинство граждан страны.

Глава государства заявил, что меры соцподдержки, которые предлагается внести в Конституцию России, рассчитаны на многие годы вперед. Путин поблагодарил участников встречи за вклад, который они внесли в дело защиты россиян от коронавируса.

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