Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Такой же чести удостоились еще несколько человек

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Соответствующий указ российского президента опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Напомним, Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО. Она говорит на английском и китайском языках. В 2015 году Захарова возглавила департамент информации и печати МИД России. Она стала первой женщиной, которая заняла этот пост. Три года назад ей присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Владимир Путин присвоил высший дипломатический ранг еще нескольким людям: директору генерального секретариата МИД России Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам России на Кубе, в Монголии, Йемене, Бангладеш, ОАЭ и Шри-Ланке.

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