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Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

14:48
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Такой же чести удостоились еще несколько человек

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла. 
Мария Захарова возглавила рейтинг женщин во власти

Соответствующий указ российского президента опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Напомним, Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО. Она говорит на английском и китайском языках. В 2015 году Захарова возглавила департамент информации и печати МИД России. Она стала первой женщиной, которая заняла этот пост. Три года назад ей присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Владимир Путин присвоил высший дипломатический ранг еще нескольким людям: директору генерального секретариата МИД России Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам России на Кубе, в Монголии, Йемене, Бангладеш, ОАЭ и Шри-Ланке.

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