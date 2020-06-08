Собянин подписал указ о снятии ограничений в Москве

В столице отменяются пропуска и ряд других мер, принятых из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о снятии ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

С 9 июня в столице отменяются цифровые пропуска и теперь выходить на улицу можно свободно, в том числе людям старше 65 лет. Завтра вновь заработают социальные карты пенсионеров и студентов, они смогут пользоваться правом бесплатного проезда.

Также с 9 июня свои двери откроют салоны красоты, парикмехерские, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются все ограничения работы каршеринга. Театры, концертные залы и цирки могут вновь проводить репетиции. Также можно снова посещать кладбища.

С 16 июня свободно смогут вести приём стоматологические клиники. Вновь откроются библиотеки, риэлтерские конторы и службы проката, а также музеи, выставочные залы и зоопарки.

Что касается ресторанов и кафе, то с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю стационарные заведения общепита.

С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны, а также заработают детские сады и станут доступны детские площадки во дворах.

Видео: обращение Собянина об отмене ограничений в Москве

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