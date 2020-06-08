"Тяжеловато полной грудью вдохнуть": Оскар Кучера переболел COVID-19

Последствия болезни он ощущает до сих пор

Телеведущий Оскар Кучера тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Он шесть дней пролежал с температурой, а потом еще неделю восстанавливал силы.

"И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть, - цитирует Кучеру kp.ru. - При том что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору".

Сейчас шоумен не работает. Он много времени проводит с детьми, купил инструменты, чтобы вместе с ними соорудить скворечник и уличный домик.

С 2007 года Кучера живет в браке с юристом и предпринимательницей Юлией, которая родила ему четверых детей. У шоумена также есть ребенок от второй жены.

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