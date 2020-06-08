Путин подписал закон о едином регистре данных россиян

Защитой данных займется ФНС

Актуальные и достоверные данные о всех россиянах соберут в единый федеральный информационный регистр. Закон о его создании подписал президент Владимир Путин.

В базе данных, кроме обычных паспортных сведений, будут указаны пол, семейное положение, а также записи актов о рождении и смерти, информация о родственниках. Отвечать за сохранность данных будет Федеральная налоговая служба.

Пользоваться сведениями из федерального регистра смогут государственные и муниципальные органы власти, МФЦ, нотариусы. При необходимости сведения предоставят самому физическому лицу или его законному представителю. Занесенные в регистр данные можно будет изменить по обращению гражданина, в отношении которого они составлены, или его законного представителя.

Подписанный президентом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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