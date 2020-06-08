ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Искусанный ребенок прошел 40 километров по тайге и чудом выжил

15:41
  • понедельник
  • 08 июня 2020

10-летний мальчик блуждал по лесу трое суток

В тайге Пермского края нашли чудом выжившего 10-летнего мальчика.

Как стало известно, 3 июня мальчик поехал кататься с друзьями на велосипеде и пропал. Родители до ночи искали сына своими силами, после чего обратились в полицию. Вечером 4 июня его начали искать волонтеры, сотрудники МВД, СКР и МЧС, а также вертолет и квадрокоптеры.

Общими силами удалось выйти на след ребенка. Лес сложный, местность заболочена. В некоторых местах рядом со следами мальчика находились следы диких животных. Ночью были заморозки, а ребенок был одет в шорты и футболку. Мало кто верил, что его удастся найти живым. Но вечером 6 июня ребенка нашли. За трое суток он прошел около 40 километров, прежде чем смог выбраться к людям.

"Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта", - рассказала РИА Новости руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.

Спасатели предположили, что выжить ребенку помогли чудо, стойкий характер, а также знание базовых правил нахождения в лесу, которым научил его папа.

Сейчас мальчик находится в краевой детской больнице в состоянии средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок в лесу
Ребенок в лесу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.