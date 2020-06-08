Искусанный ребенок прошел 40 километров по тайге и чудом выжил

10-летний мальчик блуждал по лесу трое суток

В тайге Пермского края нашли чудом выжившего 10-летнего мальчика.

Как стало известно, 3 июня мальчик поехал кататься с друзьями на велосипеде и пропал. Родители до ночи искали сына своими силами, после чего обратились в полицию. Вечером 4 июня его начали искать волонтеры, сотрудники МВД, СКР и МЧС, а также вертолет и квадрокоптеры.

Общими силами удалось выйти на след ребенка. Лес сложный, местность заболочена. В некоторых местах рядом со следами мальчика находились следы диких животных. Ночью были заморозки, а ребенок был одет в шорты и футболку. Мало кто верил, что его удастся найти живым. Но вечером 6 июня ребенка нашли. За трое суток он прошел около 40 километров, прежде чем смог выбраться к людям.

"Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта", - рассказала РИА Новости руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.

Спасатели предположили, что выжить ребенку помогли чудо, стойкий характер, а также знание базовых правил нахождения в лесу, которым научил его папа.

Сейчас мальчик находится в краевой детской больнице в состоянии средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

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