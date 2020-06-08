Путин расширил помощь семьям погибших военных

Президент подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб.

Помимо этого, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек. Родные погибшего также получат выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха, передает ТАСС.

Документ, опубликованный на сайте правовой информации, направлен на формирование единого подхода к социальной защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, интернированного в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, и членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы).

Ранее Путин во время встречи с социальными работниками пообещал обратить внимание на проблемы, возникающие при оформлении выплат на портале "Госуслуги" и устранить их. Глава государства заявил об этом после того, как поступила жалоба, что часть выплат, которые были предусмотрены властями на время пандемии коронавируса, уже получена, но с оформлением других возникли проблемы.

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