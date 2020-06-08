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Путин расширил помощь семьям погибших военных

15:27
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Президент подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб.

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Помимо этого, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек. Родные погибшего также получат выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха, передает ТАСС.

Документ, опубликованный на сайте правовой информации, направлен на формирование единого подхода к социальной защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, интернированного в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, и членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы).

Ранее Путин во время встречи с социальными работниками пообещал обратить внимание на проблемы, возникающие при оформлении выплат на портале "Госуслуги" и устранить их. Глава государства заявил об этом после того, как поступила жалоба, что часть выплат, которые были предусмотрены властями на время пандемии коронавируса, уже получена, но с оформлением других возникли проблемы.

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