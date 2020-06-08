Собянин: детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

Столица возвращается к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выходе столицы из режима ограничений. Уже с 9 июня отменяются самоизоляция и режим пропусков Кроме того, с 23 июня возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. Кроме того, в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

С 23 июня можно будет беспрепятственно пользоваться детскими площадками, уличными тренажерами и другими элементами общественной инфраструктуры города.

"Детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - написал мэр на своем сайте.

Полное видео обращения Сергея Собянина:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"