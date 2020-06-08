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К поискам Бари Алибасова хотят подключить полицию

15:49
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Он уже несколько дней не выходит на связь

Вадим Горжанкин, пресс-секретарь Бари Алибасова, намерен обратиться в полицию. Продюсер и его сын уже несколько дней не выходят на связь, что вызывает серьезные опасения. 
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Горжанкин рассказал, что 4 июня сын увез Алибасова на такси. С тех пор их не видели и не слышали. В свой день рождения - 6 июня - продюсер тоже не отвечал на звонки и сообщения. 

По словам Горжанкина, такое поведение не в духе шефа. "По крайней мере, он всегда звонки принимает с поздравлениями и в соцсетях что-то выкладывает. А тут - ни слуху, ни духу. Подозрительно все это. <…> Я еще позвоню ему [сыну артиста], если никто не будет отвечать, то придется, наверное, какое-то заявление подавать", - цитирует его 5-tv.ru.

Ранее появилась версия о том, что исчезновение Алибасова - это пиар-ход. Так это или нет, покажет время. 

Напомним, год назад продюсер группы "На-На" отравился средством для очистки труб. Он находился при смерти, а потом долго восстанавливался. Многие считают, что история с отравлением была выдумкой Алибасова и его пиарщиков.

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