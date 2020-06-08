Денег не хватило: принц Эндрю остался без швейцарского шале

Член британской королевской семьи задолжал более 6 миллионов фунтов

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Эндрю, в очередной раз оказался в центре неприятной истории. На него и его бывшую супругу Сару Фергюсон подали в суд, требуя выплатить 6,7 миллиона фунтов стерлингов.

Эндрю и Саре пришлось выставить на продажу купленное 7 лет назад шале в Швейцарии. Именно за него они и задолжали названную сумму прежней владелице.

В шале стоимостью 18,3 миллиона фунтов (1,6 миллиарда рублей) - семь спален, бассейн и сауна. Оно расположено на горнолыжном курорте Вербье. Пока что принц Эндрю выставил дом на продажу по такой же цене. Однако близкие к принцу источники говорят, что, скорее всего, придется сделать существенную скидку.

Хотя, как говорят те же источники, принца это не волнует. Для Эндрю главное – побыстрее расплатиться с долгом, пишет Daily Mai.

Принцу Эндрю пришлось сложить монаршьи полномочия в конце 2019-го, после громкого скандала: вскрылись его тесные связи с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Миллионера обвинили в создании криминальной сети, сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек, напоминает Daily Mail.

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