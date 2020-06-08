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В Минтрансе объяснили, от чего зависит открытие внешних границ России

16:18
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Еще слишком рано

В Минтрансе объяснили, от чего зависит открытие внешних границ России.
Россия готова к открытию туристического сезона

Российские авиакомпании возобновят полеты тогда, когда будет налажен внутренний туризм в условиях коронавируса, передает ТАСС.

Для начала нужно проанализировать работу транспортной и туристической отрасли в России, обеспечить должную безопасность с соблюдением мер противодействия COVID-19, заявили в Минтрансе России.

"Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены", - подчеркнули в ведомстве.

Чтобы отдохнуть у моря в России, туристу необходимо иметь не только оплаченную путевку, но и справку об отрицательном тесте на COVID-19, причем получить ее нужно не позднее 48 часов до даты заезда, напоминает "Интерфакс".

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