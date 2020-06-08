Около 4 млн услуг оказали москвичам соцработники за период пандемии

Соцработники отмечают профессиональный праздник

Около 4 миллионов услуг оказали москвичам социальные работники за период пандемии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Работа в социальной сфере - непростая и ответственная. Пандемия показала, что у нас работают неравнодушные люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего. Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарными учреждениями. Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг, более 470 тысяч из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19", - рассказала Ракова.

Она также поздравила работников соцзащиты с профессиональным праздником. День социального работника в России отмечается уже в 20 раз. Вице-мэр отметила профессионализм сотрудников, которым пришлось перестроить свою работу во время пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"