Собянин осмотрел ход строительства ЦСО в Котловке

Новое здание будет готово к сентябрю

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству центра социального обслуживания (ЦСО) в районе Котловка. По его словам, новое здание не удалось сдать ко Дню социального работника, но оно будет достроено к сентябрю 2020 года.

В понедельник Собянин пообщался с социальными работниками района, поздравил их с профессиональным праздником, отметив, что во время пандемии коронавируса нагрузка на них была особенно высока: к ним поступали миллионы звонков от жителей, сотни тысяч просьб.

"Социальный работник - профессия очень важная, нужная, и сегодня профессиональный праздник. Я поздравляю вас с этим праздником. Но мне кажется, звание социального работника - это не только профессия, это призвание. Без этого, мне кажется, невозможно быть социальным работником, невозможно находиться на этой работе. Надо отдавать всю душу, сердце, что вы и делаете. Спасибо вам огромное", - поздравил мэр (цитата по АГН "Москва").

Строительство нового здания ЦСО на Нагорной началось в 2017 году рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Его пропускная способность составит 212 посетителей в день.

В настоящее время общая строительная готовность здания составляет 80%. На прилегающей территории тоже ведутся работы.

В 2020-2023 годах планируется ввести в эксплуатацию еще 11 объектов, в том числе в 2020 году три объекта. Это центр социального обслуживания населения "Котловка", центр социального обслуживания населения "Некрасовка", управление социальной защиты населения и центр социального обслуживания района Северный.

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