Масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется

Здоровье превыше всего

Обязательное ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции в Москве сохраняются, несмотря на отмену самоизоизоляции и пропускного режима. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Как и прежде, средства защиты нужно носить при посещении общественных мест и транспорта. Также остается в силе требование по ношению масок без перчаток на улице.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб", - заявил Собянин.

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