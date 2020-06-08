В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве

Дмитрий Песков отметил, что это полномочия мэра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина снять ограничительные меры по коронавирусу в столице.

"Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства", - заявил Песков в ответ на вопрос, советовался ли Собянин с президентом России Владимиром Путиным о снятии ограничений в столице (цитата по ТАСС).

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропусков, а также график прогулок. Подробнее об этом читайте в материале ТВЦ.RU.

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Стоит отметить, что масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется.

Видео: обращение Собянина по поводу снятия ограничений в Москве

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