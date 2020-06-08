Почему в Москве решили снять ограничения по коронавирусу

Мэр столицы Сергей Собянин призвал пока полностью не расслабляться

Москва возвращается к нормальной жизни. Почти все ограничения в столице начнут снимать уже с завтрашнего дня - и сделано это будет в три этапа. Сегодня об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Пойти на такой шаг, по его словам, позволяет серьёзное улучшение эпидемиологической обстановки в мегаполисе.

Пандемия коронавируса в Москве уже несколько недель уверенно идёт на спад. О положительной динамике говорит статистика. Снижается число новых случаев инфицированных, а из больниц при этом каждый день выписывается больше пациентов, чем туда поступает. Москва готова вернуться к привычному ритму жизни.

"Уже с завтрашнего дня - 9 июня - отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет, и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - сообщил Собянин.

Подавляющее большинство москвичей ответственно выполняли все предписанные врачами и властями рекомендации и ограничительные требования, подчёркивает мэр. Именно поэтому и удалось не допустить катастрофу - и днём за днём начать побеждать коронавирус. За всё время, начиная с 30 марта, не было зафиксировано ни одного существенного всплеска активности горожан. Впрочем, открыть сразу всё в таком крупном мегаполисе, как Москва, невозможно. Мэр Москвы утвердил график поэтапного возвращения к работе большинства городских организаций.

"С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - рассказал мэр Москвы.

Ещё одна волна снятий ограничений начнётся в столице со следующего вторника - с 16 июня. Так, в полном объеме заработают стоматологические кабинеты. Обращаться можно будет не только в случае острой боли, но и за плановой помощью. Помимо этого, откроются и другие - не менее важные - городские организации.

"Смогут возобновить работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам", - объявил мэр столицы.

Рестораны и кафе в столице планируют открывать в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды. Полноценно к работе предприятия общепита вернутся 23 июня. В этот же день - 23 июня - планируют снять ограничения на работу спортивной индустрии. Свои двери для всех желающих откроют фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновят московские власти и навигацию по Москве-реке. Самое главное - ограничение на работу детских садов, которое действует сейчас - тоже снимут. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. С 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажёрах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - заявил Собянин.

Мэр отмечает - в Москве внимательно следили за всем, что происходит в мире. Каждое решение было взвешенным и принималось оперативно. Перед глазами был не самый успешный пример крупных европейских и американских городов, которые спохватились слишком поздно - когда от коронавируса начали умирать десятки тысяч человек. В Москве, несмотря на существенную плотность населения, гуманитарной катастрофы удалось избежать. Взрывного характера пандемии удалось избежать в том числе благодаря массовому тестированию и оказанию медицинской помощи заболевшим гражданам. Задача стояла - защитить и спасти максимальное количество людей.

"Перед нами было три варианта действий. Первый - с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй - вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий - средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали. Борьба ещё не закончена! Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни", - сказал мэр.

Впрочем, на данном этапе пока полностью расслабляться не нужно, подчёркивает мэр. Вероятность заражения коронавирусом хоть и существенно уменьшилась, но полностью не исчезла. Именно поэтому необходимо постоянно контролировать ситуацию и ни в коем случае не допустить новой вспышки эпидемии. Для этого просто не стоит забывать об элементарном режиме самосохранения и о чётком выполнении санитарных требований.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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