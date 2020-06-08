Путин: нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на годы вперед

Поправки необходимы, чтобы люди были уверены в будущем

Труд социальных работников оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным. Об этом заявил Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями этой сферы деятельности, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

По его словам, в такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека. Там все держится на людях, на их доброте и человечности. Президент подчеркнул, что государство это ценит и всегда будет помогать социальным работникам в их благородной миссии. Он напомнил, что в период эпидемии был принят целый ряд решений по дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, граждан, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом. Путин сообщил о дополнительных мерах, передает "ТВ Центр".

"По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан. Что он предусматривает. Первое - от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут к себе сирот, инвалидов, пожилых людей. То есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний. Второе. Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов. НКО - исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов. Ну, за исключением НДС за второй квартал текущего года. Это распространяется и на организации традиционных религий России", - сказал Путин.

Президент поблагодарил социальных работников за мужество, гражданский героизм и деятельное участие в защите граждан от коронавируса.

"И вновь повторю, мы прошли, еще проходим через суровые испытания, и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от нравственных норм. Сострадания, взаимопомощи, милосердия. Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей. Они в характере нашего народа. Их разделяет подавляющее большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости. Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже одного раза в год, индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед. Чтобы люди были уверены в будущем. Чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием. Получали необходимую, достаточную поддержку", - уверен глава государства.

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