Катастрофа в Норильске: как идет ликвидация последствий аварии на ТЭЦ

В воду и грунт попало более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов

Спасатели МЧС собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта и топливно-водяной смеси на месте ЧП в Норильске, где 29 мая произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", в воду и грунт попало более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Окружающей среде был нанесен серьезный ущерб. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.

Спасатели МЧС сейчас работают на двух участках - в зоне ТЭЦ и в акваториях рек Амбарная и Далдыкан. Там установлено 18 боновых заграждений. Для сбора топлива к месту аварии доставлены 64 цистерны. Благодаря принятым мерам, расползание нефтяного пятна остановлено. К ликвидации последствий аварии привлечено 500 человек и более 200 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном двухсменном режиме.

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