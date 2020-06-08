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Катастрофа в Норильске: как идет ликвидация последствий аварии на ТЭЦ

18:17
  • понедельник
  • 08 июня 2020

В воду и грунт попало более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов

Спасатели МЧС собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта и топливно-водяной смеси на месте ЧП в Норильске, где 29 мая произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщили в  пресс-службе МЧС России.

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Всего в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", в воду и грунт попало более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Окружающей среде был нанесен серьезный ущерб. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.

Спасатели МЧС сейчас работают на двух участках  - в зоне ТЭЦ и в акваториях рек Амбарная и Далдыкан. Там  установлено 18 боновых заграждений. Для сбора топлива к месту аварии доставлены 64 цистерны. Благодаря принятым мерам, расползание  нефтяного пятна остановлено. К ликвидации последствий аварии привлечено 500 человек и более 200 единиц техники. Работа ведется в круглосуточном двухсменном режиме.

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Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
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