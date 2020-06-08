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Путин поручил продлить выплату пособия по безработице

17:02
  • понедельник
  • 08 июня 2020

На три месяца

Президент России Владимир Путин дал поручения правительству по борьбе с безработицей.

В частности, глава государства распорядился продлить выплату пособия по безработице на три месяца – до 1 октября, говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что речь идет о тех, кто утратил право на пособие после периода его выплаты, установленного с 1 марта 2020 года.

Ответственным за эту меры назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть готов до 10 июня.  

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